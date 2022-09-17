Киргизстан запровадив режим НС у прикордонній з Таджикистаном області

Повідомляють про обстріли на кордоні двох держав

Киргизстан запровадив режим НС у прикордонній з Таджикистаном області
Киргизстан запровадив НС на кордоні
© МЧС Киргизстана

Влада Киргизстану ввела режим надзвичайного стану у прикордонній з Таджикистаном Баткенській області. Введення такого режиму пояснюють обстрілами збоку Таджикістану. Про це повідомило МНС країни.

Прикордонна служба Киргизстану також повідомила, що таджицькі військові обстріляли прикордонне село Достук Баткенського району.

«Станом на 11:15 мінометного обстрілу з таджицької сторони зазнало село Достук Баткенського району. Таджицька сторона відкрила вогонь по селу з трьох мінометних розрахунків», - повідомили у відомстві.

За повідомленням МОЗ Киргизстану, у сутичках на кордоні загинули 24 особи, зокрема діти, постраждали 103 особи. З небезпечних зон евакуйовано 136 тис. громадян Киргизстану.

«По всій Баткенській області відкрито пункти тимчасового розміщення, в яких розміщено 4458 громадян. В даний час до Баткенської області доставлено 106,6 тонни гумдопомоги, з них 33,5 тонни відправлено для подальшого поширення», - йдеться у повідомленні МЧС Киргизстану.

Таджикистан поки не повідомляв про загиблих та постраждалих.

Русская служба Би-би-си

Баткенська область - найвіддаленіший і західніший регіон Киргизстану, який межує як з Таджикистаном, так і з Узбекистаном. У Баткенській області досі не погоджено 308 кілометрів таджицько-киргизького кордону, а також прилеглі до них 210 тисяч гектарів - територія трохи менша за площу Люксембургу.

Часто на цих спірних територіях виникають конфлікти між місцевими жителями, які переростають у збройні сутички між прикордонниками двох країн.


Артем Руденко, ZN.ua





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