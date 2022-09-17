Киргизстан запровадив режим НС у прикордонній з Таджикистаном області
Повідомляють про обстріли на кордоні двох держав
Влада Киргизстану ввела режим надзвичайного стану у прикордонній з Таджикистаном Баткенській області. Введення такого режиму пояснюють обстрілами збоку Таджикістану. Про це повідомило МНС країни.
Прикордонна служба Киргизстану також
«Станом на 11:15 мінометного обстрілу з таджицької сторони зазнало село Достук Баткенського району. Таджицька сторона відкрила вогонь по селу з трьох мінометних розрахунків», - повідомили у відомстві.
За повідомленням МОЗ Киргизстану, у сутичках на кордоні загинули 24 особи, зокрема діти, постраждали 103 особи. З небезпечних зон евакуйовано 136 тис. громадян Киргизстану.
«По всій Баткенській області відкрито пункти тимчасового розміщення, в яких розміщено 4458 громадян. В даний час до Баткенської області доставлено 106,6 тонни гумдопомоги, з них 33,5 тонни відправлено для подальшого поширення», -
Таджикистан поки не повідомляв про загиблих та постраждалих.
Баткенська область - найвіддаленіший і західніший регіон Киргизстану, який межує як з Таджикистаном, так і з Узбекистаном. У Баткенській області досі не погоджено 308 кілометрів таджицько-киргизького кордону, а також прилеглі до них 210 тисяч гектарів - територія трохи менша за площу Люксембургу.
Часто на цих спірних територіях виникають конфлікти між місцевими жителями, які переростають у збройні сутички між прикордонниками двох країн.