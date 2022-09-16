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2022-09-16
В Пентагоні розповіли, що увійшло до нового пакета військової допомоги США Україні
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В Пентагоні розповіли, що увійде до нового пакета військової допомоги США Україні. Зокрема, США нададуть нову партію артилерійських снарядів і боєприпасів для РСЗВ HIMARS, йдеться у
До нового пакета військової допомоги увійшли:
- "додаткові" боєприпаси для ракетних систем HIMARS,
- 36 тис. 105-мм артилерійських снарядів,
- 1 тис. високоточних 155-мм артилерійських снарядів.
- чотири протиартилерійські радари,
- вантажні автомобілі та причепи для транспортування важкого обладнання,
- системи протидії БПЛА,
- обладнання для розмінування,
- протипіхотні боєприпаси Claymore,
- засоби для вибухових робіт,
- стрілецьку зброю та патрони до неї,
- прилади нічного бачення,
- спорядження для холодної погоди.
Анастасія Гурін, ZN.ua