В Пентагоні розповіли, що увійшло до нового пакета військової допомоги США Україні

В Пентагоні розповіли, що увійде до нового пакета військової допомоги США Україні. Зокрема, США нададуть нову партію артилерійських снарядів і боєприпасів для РСЗВ HIMARS, йдеться у повідомленні Пентагону.

До нового пакета військової допомоги увійшли: