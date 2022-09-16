В Пентагоні розповіли, що увійшло до нового пакета військової допомоги США Україні

В Пентагоні розповіли, що увійшло до нового пакета військової допомоги США Україні
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В Пентагоні розповіли, що увійде до нового пакета військової допомоги США Україні. Зокрема, США нададуть нову партію артилерійських снарядів і боєприпасів для РСЗВ HIMARS, йдеться у повідомленні Пентагону.

До нового пакета військової допомоги увійшли:

  • "додаткові" боєприпаси для ракетних систем HIMARS,
  • 36 тис. 105-мм артилерійських снарядів,
  • 1 тис. високоточних 155-мм артилерійських снарядів.
  • чотири протиартилерійські радари,
  • вантажні автомобілі та причепи для транспортування важкого обладнання,
  • системи протидії БПЛА,
  • обладнання для розмінування,
  • протипіхотні боєприпаси Claymore,
  • засоби для вибухових робіт,
  • стрілецьку зброю та патрони до неї,
  • прилади нічного бачення,
  • спорядження для холодної погоди.

Анастасія Гурін, ZN.ua





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