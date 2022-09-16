"Без паніки": в Мережі пояснили, чому вода в Інгульці почервоніла після ракетного удару по греблі

"Без паніки": в Мережі пояснили, чому вода в Інгульці почервоніла після ракетного удару по греблі

Після удару росіян по греблі біля Кривого Рогу вода в річці Інгулець змінила колір на червоний.

Кадри з почервонілими потоками води публікують місцеві ЗМІ .

"Це нормально для Кривбасу, у нас і після дощу калюжі червоні", "Червона глина", "Там завжди і вулиці і дерева, тролейбуси червоні", "Нічого нового для Кривого Рогу", «Це через залізняк», «Без паніки. Підприємства надали 50 самоскидів з бутом, суглинком та щебенем для засипання шлюзів після ракетного удару русні. Тому зараз вода має відомий відтінок залізної руди», «Це просто дамбу засипають рудою», «Гарно, це глина», «Ой у нас і собаки червоні ходили весь час, там же руда», "Там такий ґрунт, все ок" - обговорюють кадри у Мережі.

Тим часом, голова ОВА Олександр Вілкул повідомив, що ситуація в місті повністю контролюється.

«На гідротехнічних спорудах продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Водопостачання міста стабілізувалося», - повідомив Вілкул.

Додамо, що росіяни не припиняють ракетних ударів по Кривому Розі.

«Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі», - написав Вілкул вдень 16 вересня у своєму телеграм-каналі.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
Кулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄСКулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄС
Блок рекламы


Похожие новости
Шольц пообіцяв Україні більше зброї після докорів Кличка у затягуванні допомогиШольц пообіцяв Україні більше зброї після докорів Кличка у затягуванні допомоги
Експерти пояснили, які злочини підпадають під "порушення законів та звичаїв війни"Експерти пояснили, які злочини підпадають під "порушення законів та звичаїв війни"
Після поразки на Харківщині Кремль ініціював "загальноросійську вербівку" – ISWПісля поразки на Харківщині Кремль ініціював "загальноросійську вербівку" – ISW
Путін як ніколи потребує допомоги Сі Цзіньпіна після невдач в Україні – експертиПутін як ніколи потребує допомоги Сі Цзіньпіна після невдач в Україні – експерти
Подробиці удару по Кривому Розі: річка вийшла з берегів, зносить мости та загрожує будинкамПодробиці удару по Кривому Розі: річка вийшла з берегів, зносить мости та загрожує будинкам
Росія тероризує Кривий Ріг: після ракетного удару місту загрожує гуманітарна катастрофаРосія тероризує Кривий Ріг: після ракетного удару місту загрожує гуманітарна катастрофа
ЗСУ завдали удару по скупченню техніки військ РФ в районі Голої Пристані та ДудчанЗСУ завдали удару по скупченню техніки військ РФ в районі Голої Пристані та Дудчан
"Світ після Путіна": британський маршал заявив про шанси закінчити війну до Різдва"Світ після Путіна": британський маршал заявив про шанси закінчити війну до Різдва
Є загиблі та поранені: фото, відео та нові подробиці удару окупантів по МиколаєвуЄ загиблі та поранені: фото, відео та нові подробиці удару окупантів по Миколаєву
Росія вночі завдала масованого удару по Миколаєву: всі подробиціРосія вночі завдала масованого удару по Миколаєву: всі подробиці
Последние новости
Подгружаем последние новости