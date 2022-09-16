"Без паніки": в Мережі пояснили, чому вода в Інгульці почервоніла після ракетного удару по греблі

Після удару росіян по греблі біля Кривого Рогу вода в річці Інгулець змінила колір на червоний.

Кадри з почервонілими потоками води публікують місцеві ЗМІ .

"Це нормально для Кривбасу, у нас і після дощу калюжі червоні", "Червона глина", "Там завжди і вулиці і дерева, тролейбуси червоні", "Нічого нового для Кривого Рогу", «Це через залізняк», «Без паніки. Підприємства надали 50 самоскидів з бутом, суглинком та щебенем для засипання шлюзів після ракетного удару русні. Тому зараз вода має відомий відтінок залізної руди», «Це просто дамбу засипають рудою», «Гарно, це глина», «Ой у нас і собаки червоні ходили весь час, там же руда», "Там такий ґрунт, все ок" - обговорюють кадри у Мережі.

Тим часом, голова ОВА Олександр Вілкул повідомив, що ситуація в місті повністю контролюється.

«На гідротехнічних спорудах продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Водопостачання міста стабілізувалося», - повідомив Вілкул.

Додамо, що росіяни не припиняють ракетних ударів по Кривому Розі.

«Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі», - написав Вілкул вдень 16 вересня у своєму телеграм-каналі.