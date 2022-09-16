Ще РСЗВ MARS, ракети та 50 бронетранспортерів Dingo – нові обіцянки від Німеччини для України

Німеччина оголосила новий пакет військової підтримки України. ФРН поставить Україні ще дві реактивні системи залпового вогню MARS, 200 ракет до них та 50 бронеавтомобілів Dingo. Про це під час пресконференції заявила міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт, повідомляє Bild .

Бронеавтомобілі Dingo – це перша німецька бронетехніка, яку отримає Україна.

"Dingo добре зарекомендував себе і зробить значний внесок у захист солдатів", – сказала Крістіна Ламбрехт.