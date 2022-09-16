Латвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візами

Латвія обмежує в'їзд громадянам Росії за шенгенськими візами. Обмеження почнуть діяти з понеділка, 19 вересня. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter .

«З 19 вересня Латвія, з міркувань безпеки та у зв'язку з російською агресією, обмежує в'їзд російським громадянам із шенгенськими візами», - написав глава МЗС.

Він також закликав Росію припинити війну проти України.

«Росіяни, не намагайтеся перетнути кордон, на вас тут не чекають, припиняйте війну проти України і забирайтеся з цієї прекрасної країни», - додав Рінкевичс.