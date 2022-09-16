Латвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візами

Латвія обмежує в'їзд громадянам Росії за шенгенськими візами. Обмеження почнуть діяти з понеділка, 19 вересня. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.
«З 19 вересня Латвія, з міркувань безпеки та у зв'язку з російською агресією, обмежує в'їзд російським громадянам із шенгенськими візами», - написав глава МЗС.
Він також закликав Росію припинити війну проти України.
«Росіяни, не намагайтеся перетнути кордон, на вас тут не чекають, припиняйте війну проти України і забирайтеся з цієї прекрасної країни», - додав Рінкевичс.
????С 19 сентября Латвия, по соображениям безопастности и в связи с роSSийской агрессии, ограничивает въезд роSSийским гражданам с шенгенскими визами. РоSSияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против ?? и убирайтесь из этой прекрасной страны!