Латвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візами

Глава МЗС Латвії закликав Росію припинити війну проти України, інформує ZN.ua.

Латвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візами
© Радио Свобода

Латвія обмежує в'їзд громадянам Росії за шенгенськими візами. Обмеження почнуть діяти з понеділка, 19 вересня. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.

«З 19 вересня Латвія, з міркувань безпеки та у зв'язку з російською агресією, обмежує в'їзд російським громадянам із шенгенськими візами», - написав глава МЗС.

Він також закликав Росію припинити війну проти України.

«Росіяни, не намагайтеся перетнути кордон, на вас тут не чекають, припиняйте війну проти України і забирайтеся з цієї прекрасної країни», - додав Рінкевичс.

????С 19 сентября Латвия, по соображениям безопастности и в связи с роSSийской агрессии, ограничивает въезд роSSийским гражданам с шенгенскими визами. РоSSияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против ?? и убирайтесь из этой прекрасной страны!

— Edgars Rink?vi?s (@edgarsrinkevics) September 16, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





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