Латвія у квітні розпочне другий етап будівництва стіни на кордоні з Білоруссю

Взимку будувати не можна було через погоду та рельєф.

Латвія у квітні цього року розпочне другий етап будівництва стіни на кордоні з Білоруссю, пише Delfi . Довжина огорожі на цьому етапі становитиме 63,9 км. Паралельно з цим розпочнеться підготовка до оснащення паркану сучасними технологіями, інформує ZN.ua .

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Під час першого етапу будівництва паркану його протяжність склала 54 км. Взимку будівництво припинили через погоду, яка не давала завершити огорожу у болотистій місцевості. Роботи продовжать, коли ґрунт стане твердішим, а повітря прогріється до вище +10 градусів.

Зазначається, що складність у будівництві паркану також полягає й у рельєфі місцевості. Зокрема пограниччя – це круті схили та заболочені ділянки. Водночас дороги повинні бути безпечними, поки будуватиметься паркан.

Згідно з проєктом, прикордонна смуга між Латвією та Білоруссю має становити 173 км. Першу чергу будівництва паркану довжиною 85,9 км планують завершити до початку осені цього року, а друга (63,9 км) та третя (16,7 км) — до кінця 2024 року. Перші два етапи будівництва коштуватимуть 102,7 млн євро.