У Держдепі відреагували на погрози Росії щодо поставок ракет ATACMS Україні

Далекобійні ракети наразі не поставлятимуть, але не через застереження Росії, а з власних міркувань, інформує ZN.ua.

У Держдепі відреагували на погрози Росії щодо поставок ракет ATACMS Україні
© U.S. Army/ flickr

У Державному департаменті США відреагували на погрози Росії з приводу імовірних поставок Україні далекобійних ракет ATACMS. Позицію США під час брифінгу озвучив речник Держдепу Нед Прайс.

"Я не буду відповідати на заяви Росії, але можу підкреслити, що все, що ми надавали українським партнерам, має своєю метою тільки забезпечення їм можливості захисту своєї території", – сказав Прайс.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
Кулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄСКулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄС
Блок рекламы


Похожие новости
Бельгія надасть Україні ще один пакет військової допомогиБельгія надасть Україні ще один пакет військової допомоги
Шольц пообіцяв Україні більше зброї після докорів Кличка у затягуванні допомогиШольц пообіцяв Україні більше зброї після докорів Кличка у затягуванні допомоги
У ISW розповіли, для чого росіяни атакують ракетами Кривий РігУ ISW розповіли, для чого росіяни атакують ракетами Кривий Ріг
Війна в Україні не закінчиться найближчим часом, вважають у США – Washington PostВійна в Україні не закінчиться найближчим часом, вважають у США – Washington Post
В Пентагоні розповіли, що увійшло до нового пакета військової допомоги США УкраїніВ Пентагоні розповіли, що увійшло до нового пакета військової допомоги США Україні
"Без паніки": в Мережі пояснили, чому вода в Інгульці почервоніла після ракетного удару по греблі"Без паніки": в Мережі пояснили, чому вода в Інгульці почервоніла після ракетного удару по греблі
Ще РСЗВ MARS, ракети та 50 бронетранспортерів Dingo – нові обіцянки від Німеччини для УкраїниЩе РСЗВ MARS, ракети та 50 бронетранспортерів Dingo – нові обіцянки від Німеччини для України
Держдеп сказав, скільки зерносховищ в Україні знищені або окупованіДерждеп сказав, скільки зерносховищ в Україні знищені або окуповані
У Німеччині вигадали нову причину, аби аргументувати непостачання Україні танківУ Німеччині вигадали нову причину, аби аргументувати непостачання Україні танків
Верховний суд відхилив апеляцію «ОПЗЖ» й остаточно заборонив партію в УкраїніВерховний суд відхилив апеляцію «ОПЗЖ» й остаточно заборонив партію в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости