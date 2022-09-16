У Держдепі відреагували на погрози Росії щодо поставок ракет ATACMS Україні

У Державному департаменті США відреагували на погрози Росії з приводу імовірних поставок Україні далекобійних ракет ATACMS. Позицію США під час брифінгу озвучив речник Держдепу Нед Прайс.

"Я не буду відповідати на заяви Росії, але можу підкреслити, що все, що ми надавали українським партнерам, має своєю метою тільки забезпечення їм можливості захисту своєї території", – сказав Прайс.