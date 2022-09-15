На Прикарпатті затримали 20 росіян: стало відомо про їхню подальшу долю

На Прикарпатті затримали 20 росіян: стало відомо про їхню подальшу долю

З початку року на території Івано-Франківщини виявили 111 іноземців з неврегульованим статусом.

23 громадянам-іноземцям, які порушили законодавство України про правовий статус іноземців, у найближчі декілька років заборонено в’їжджати на територію нашої країни, інформує пресслужба Міграційної служби в Івано-Франківській області.

Майже кожен п’ятий (20 осіб) із виявлених нелегальних мігрантів – громадянин російської федерації. Усі вони були зобов’язані і покинули територію України.

Цього року 13 громадянам країни-агресора відповідно до положень статті 12 Закону України «Про імміграцію» скасовано дозвіл на імміграцію в Україну.

поліція

Крім того, з початку запровадження правового режиму воєнного стану працівники спеціалізованого підрозділу УДМС в області спільно з оперативниками регіонального УСБУ здійснили примусове повернення з України 7 осіб-іноземців, перебування яких в Україні становило певні ризики для національної безпеки.

Ще двоє громадян росії, щодо яких РНБО України запроваджено спеціальні обмежувальні заходи (санкції), за рішенням суду зараз утримуються у пункті тимчасового перебування іноземців з неврегульованим статусом для їх ідентифікації з подальшим виконанням передбачених заходів щодо примусового видворення за межі України.

поліція, копи, стрілянина, вбивство


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Колаборант допомагав окупантам грабувати будинки та авто сусідів: що відомо про зрадникаКолаборант допомагав окупантам грабувати будинки та авто сусідів: що відомо про зрадника
"Окупанти починають розуміти": в Офісі президента розповіли про дії росіян у південному напрямку"Окупанти починають розуміти": в Офісі президента розповіли про дії росіян у південному напрямку
Експерт оцінив ймовірність повторного наступу росіян на ХарківЕксперт оцінив ймовірність повторного наступу росіян на Харків
Викликати у росіян бажання піти на війну: ISW про те, як Кремль використовує поразку на фронтіВикликати у росіян бажання піти на війну: ISW про те, як Кремль використовує поразку на фронті
«Ми ще нічого всерйоз не починали»: Кремль тестує готовність росіян до загальної мобілізації – ЦПД«Ми ще нічого всерйоз не починали»: Кремль тестує готовність росіян до загальної мобілізації – ЦПД
Росіяни повністю вийшли з Кремінної — ГайдайРосіяни повністю вийшли з Кремінної — Гайдай
Контрнаступ ЗСУ змушує росіян тікати навіть з окупованих територій, що далеко від лінії фронту – ISWКонтрнаступ ЗСУ змушує росіян тікати навіть з окупованих територій, що далеко від лінії фронту – ISW
Росіяни виходять із оперативно важливого для себе села поблизу Херсона – ISWРосіяни виходять із оперативно важливого для себе села поблизу Херсона – ISW
Білий дім: Путіну важко приховувати від росіян масштаб провалів в УкраїніБілий дім: Путіну важко приховувати від росіян масштаб провалів в Україні
Кадировці потрапили в оточення, що відомо на зараз: "Живцем брати!"Кадировці потрапили в оточення, що відомо на зараз: "Живцем брати!"
Последние новости
Подгружаем последние новости