На Прикарпатті затримали 20 росіян: стало відомо про їхню подальшу долю

З початку року на території Івано-Франківщини виявили 111 іноземців з неврегульованим статусом.

23 громадянам-іноземцям, які порушили законодавство України про правовий статус іноземців, у найближчі декілька років заборонено в’їжджати на територію нашої країни, інформує пресслужба Міграційної служби в Івано-Франківській області.

Майже кожен п’ятий (20 осіб) із виявлених нелегальних мігрантів – громадянин російської федерації. Усі вони були зобов’язані і покинули територію України.

Цього року 13 громадянам країни-агресора відповідно до положень статті 12 Закону України «Про імміграцію» скасовано дозвіл на імміграцію в Україну.

Крім того, з початку запровадження правового режиму воєнного стану працівники спеціалізованого підрозділу УДМС в області спільно з оперативниками регіонального УСБУ здійснили примусове повернення з України 7 осіб-іноземців, перебування яких в Україні становило певні ризики для національної безпеки.

Ще двоє громадян росії, щодо яких РНБО України запроваджено спеціальні обмежувальні заходи (санкції), за рішенням суду зараз утримуються у пункті тимчасового перебування іноземців з неврегульованим статусом для їх ідентифікації з подальшим виконанням передбачених заходів щодо примусового видворення за межі України.