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2022-09-15
Москва, Санкт-Петербург, Київ, Сочі та Краснодар: Мінкульт назвав п'ять міст-лідерів за переглядами каналу «FreeДом» на YouTube
За півроку роботи каналу він зібрав 3,5 мільярда переглядів у соцмережах, інформує
Мінкульт розповів про результати роботи каналу "FreeДом"© Інформатор
Містами-лідерами з переглядів російськомовного інформаційного марафону «FreeДом» на YouTube є Москва, Санкт-Петербург, Сочі, Київ та Краснодар, свідчать дані Міністерства культури та інформаційної політики. Зазначається, що загалом на цій платформі контент каналу переглянули майже 182 мільйони разів, а кількість його підписників зросла на 400 тисяч.
При цьому мовлення каналів «Дом» та «FreeДом» у Росії було заблоковано одразу після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну. Це було зроблено для того, щоб заблокувати поширення правдивої інформації про війну для російськомовної аудиторії.
Фаїна Вауліна, ZN.ua