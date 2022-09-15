Москва, Санкт-Петербург, Київ, Сочі та Краснодар: Мінкульт назвав п'ять міст-лідерів за переглядами каналу «FreeДом» на YouTube

Містами-лідерами з переглядів російськомовного інформаційного марафону «FreeДом» на YouTube є Москва, Санкт-Петербург, Сочі, Київ та Краснодар, свідчать дані Міністерства культури та інформаційної політики. Зазначається, що загалом на цій платформі контент каналу переглянули майже 182 мільйони разів, а кількість його підписників зросла на 400 тисяч.

При цьому мовлення каналів «Дом» та «FreeДом» у Росії було заблоковано одразу після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну. Це було зроблено для того, щоб заблокувати поширення правдивої інформації про війну для російськомовної аудиторії.