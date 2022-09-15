Гутерріш намагався задобрити Путіна «аміачною угодою»
Генсек ООН провів переговори з Путіним. Йшлося про відкриття «аміачного коридору», інформує
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у середу, 14 вересня, провів перемовини з президентом РФ Владіміром Путіним. Про це Гутерріш
Зокрема, сторони обговорили можливість продовження «зернової угоди».
Він також заявив, що обговорив з Путіним можливий експорт російського аміаку через українські морські порти за тим самим принципом, за яким працює угода по зерну та продовольству.
Антоніу Гутерріш наполягає на необхідності усунути всі перешкоди, які заважають експорту російських добрив, оскільки світ може зіткнутися з нестачею їжі.
«Ми ризикуємо отримати кризу на ринку добрив. Ми маємо новини з різних куточків світу, де посівні площі набагато менші, ніж у попередньому циклі, а це означає, що ризикуємо мати реальну нестачу продовольства», — підкреслив Гутерріш.
Він також додав, що у питанні завершення війни жодних оптимістичних звісток немає.
«Я вважаю, що мир необхідний — мир відповідно до Статуту ООН і міжнародного права. Але я збрехав би, якби сказав, що це станеться незабаром», — сказав генсек.
Як
Дипломати ООН вели переговори з Києвом і Москвою щодо відновлення транспортування аміаку — основного інгредієнта у виробництві нітратних добрив — з Росії до чорноморського узбережжя України.
Ребека Грінспан, представник ООН, яка очолює переговорну групу, підтвердила переговори в коментарі виданню.
«Переговори рухаються в правильному напрямку, всі сторони на своєму рівні докладають зусиль для забезпечення позитивного результату», — сказала вона.
Ця пропозиція є частиною угоди щодо продовольства та добрив, обіцяної президенту Путіну в обмін на підтримку зернової угоди між Москвою та Києвом у липні.
Вона дозволить транспортувати російський аміак з використанням того самого морського коридору, яким транспортується зерно з раніше заблокованих українських портів.
У разі досягнення згоди, така угода дозволить Росії щороку постачати 2 млн тонн аміаку вартістю близько $2,4 мільярда доларів
За словами джерел, ООН також домагається розблокування від 20 000 до 40 000 тонн аміаку, які знаходяться в порту Південний. Співрозмовник стверджує, що Київ виграє від плати за транзит та портових зборів.
ООН також наполягає на тому, щоб Москва дозволила транспортування зерна з четвертого порту Миколаєва, який зазнав сильного російського артилерійського обстрілу та розташований неподалік нинішнього українського контрнаступу на півдні.
12 вересня в Росії звинуватили «західні країни» у зриві меморандуму між РФ та ООН щодо експорту сільгосппродукції.
Ще на початку вересня президент РФ Володимир Путін під час виступу на так званому Всесвітньому економічному форумі звинуватив Євросоюз в обмані, пов'язаному з українським зерном, яке було вивезене за експортною угодою.