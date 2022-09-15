Гутерріш намагався задобрити Путіна «аміачною угодою»

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у середу, 14 вересня, провів перемовини з президентом РФ Владіміром Путіним. Про це Гутерріш повідомив під час пресконференції.

Зокрема, сторони обговорили можливість продовження «зернової угоди».

Він також заявив, що обговорив з Путіним можливий експорт російського аміаку через українські морські порти за тим самим принципом, за яким працює угода по зерну та продовольству.

Антоніу Гутерріш наполягає на необхідності усунути всі перешкоди, які заважають експорту російських добрив, оскільки світ може зіткнутися з нестачею їжі.

«Ми ризикуємо отримати кризу на ринку добрив. Ми маємо новини з різних куточків світу, де посівні площі набагато менші, ніж у попередньому циклі, а це означає, що ризикуємо мати реальну нестачу продовольства», — підкреслив Гутерріш.

Він також додав, що у питанні завершення війни жодних оптимістичних звісток немає.

«Я вважаю, що мир необхідний — мир відповідно до Статуту ООН і міжнародного права. Але я збрехав би, якби сказав, що це станеться незабаром», — сказав генсек.

Як повідомляло видання Financial Times, ООН тисне на Росію та Україну, щоб воюючі країни домовились про експорт хімічних добрив через Чорне море, намагаючись знизити світові ціни на добрива та зміцнити прихильність Владіміра Путіна поточній угоді про постачання зерна.

Дипломати ООН вели переговори з Києвом і Москвою щодо відновлення транспортування аміаку — основного інгредієнта у виробництві нітратних добрив — з Росії до чорноморського узбережжя України.

Ребека Грінспан, представник ООН , яка очолює переговорну групу, підтвердила переговори в коментарі виданню.

«Переговори рухаються в правильному напрямку, всі сторони на своєму рівні докладають зусиль для забезпечення позитивного результату», — сказала вона.

Ця пропозиція є частиною угоди щодо продовольства та добрив, обіцяної президенту Путіну в обмін на підтримку зернової угоди між Москвою та Києвом у липні.

Вона дозволить транспортувати російський аміак з використанням того самого морського коридору, яким транспортується зерно з раніше заблокованих українських портів.

У разі досягнення згоди, така угода дозволить Росії щороку постачати 2 млн тонн аміаку вартістю близько $2,4 мільярда доларів

За словами джерел, ООН також домагається розблокування від 20 000 до 40 000 тонн аміаку, які знаходяться в порту Південний. Співрозмовник стверджує, що Київ виграє від плати за транзит та портових зборів.

ООН також наполягає на тому, щоб Москва дозволила транспортування зерна з четвертого порту Миколаєва, який зазнав сильного російського артилерійського обстрілу та розташований неподалік нинішнього українського контрнаступу на півдні.

12 вересня в Росії звинуватили «західні країни» у зриві меморандуму між РФ та ООН щодо експорту сільгосппродукції.