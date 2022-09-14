Росія тероризує Кривий Ріг: після ракетного удару місту загрожує гуманітарна катастрофа

У середу, 14 вересня, російські окупанти обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області - внаслідок удару в місті виникла загроза гуманітарної катастрофи, інформує Апостроф.

Про це повідомляє "Апостроф".

Першими про обстріл повідомили представників оперативного командування "Каховка" Збройних сил України. На їхній сторінці у Facebook з'явилося повідомлення, що місто обстріляли крилатими ракетами, які, ймовірно, були випущені з літаків Ту-95МС (Х-101) - в результаті постраждала західна околиця міста.

Правда, пізніше це повідомлення було видалено.

За попередніми даними, через ракетний удар було пошкоджено насосну станцію. У деяких районах міста зникла вода та зв'язок, а у річці Інгулець піднявся рівень води.

Фото: t.me/u_now

Через обстріл люди в паніці почали закуповувати воду у магазинах. Відповідні відео з'явилися у Telegram-пабликах.

У свою чергу, заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що окупанти випустили вісім крилатих ракет Кривим Рогом. Він назвав це терористичним актом.

Не виключено, що російські окупанти свідомо завдають ударів по об'єктах критичної інфраструктури з метою продовжити терор проти нашої країни, оскільки на полі бою РФ програє.


Євген Устименко, Апостроф





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