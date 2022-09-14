Росія тероризує Кривий Ріг: після ракетного удару місту загрожує гуманітарна катастрофа
У середу, 14 вересня, російські окупанти обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області - внаслідок удару в місті виникла загроза гуманітарної катастрофи, інформує
Про це повідомляє "Апостроф".
Першими про обстріл повідомили представників оперативного командування "Каховка" Збройних сил України. На їхній сторінці у Facebook з'явилося повідомлення, що місто обстріляли крилатими ракетами, які, ймовірно, були випущені з літаків Ту-95МС (Х-101) - в результаті постраждала західна околиця міста.
Правда, пізніше це повідомлення було видалено.
За попередніми даними, через ракетний удар було пошкоджено насосну станцію. У деяких районах міста зникла вода та зв'язок, а у річці Інгулець піднявся рівень води.
Через обстріл люди в паніці почали закуповувати воду у магазинах. Відповідні відео з'явилися у Telegram-пабликах.
Не виключено, що російські окупанти свідомо завдають ударів по об'єктах критичної інфраструктури з метою продовжити терор проти нашої країни, оскільки на полі бою РФ програє.