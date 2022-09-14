Росія тероризує Кривий Ріг: після ракетного удару місту загрожує гуманітарна катастрофа

У середу, 14 вересня, російські окупанти обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області - внаслідок удару в місті виникла загроза гуманітарної катастрофи, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф".

Першими про обстріл повідомили представників оперативного командування "Каховка" Збройних сил України. На їхній сторінці у Facebook з'явилося повідомлення, що місто обстріляли крилатими ракетами, які, ймовірно, були випущені з літаків Ту-95МС (Х-101) - в результаті постраждала західна околиця міста.

Правда, пізніше це повідомлення було видалено.

За попередніми даними, через ракетний удар було пошкоджено насосну станцію. У деяких районах міста зникла вода та зв'язок, а у річці Інгулець піднявся рівень води.

Фото: t.me/u_now

Через обстріл люди в паніці почали закуповувати воду у магазинах. Відповідні відео з'явилися у Telegram-пабликах.

У свою чергу, заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив , що окупанти випустили вісім крилатих ракет Кривим Рогом. Він назвав це терористичним актом.