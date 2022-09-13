Боррель закликає уряди держав-членів ЄС не зупинятись у підтримці України

Високий представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель закликає уряди держав-членів ЄС не сповільнювати темпи військової допомоги Києву. Про це він заявив під час години запитань та відповідей у Європарламенті на тему «Поточна воєнна ситуація в Україні», повідомляє DW.

Боррель переконаний, що запроваджені проти РФ санкції вже суттєво вплинули на її військову спроможність.

«Якщо ви зазирнете всередину розбитих на території України російських танків, то побачите там значну кількість електронних компонентів європейських високотехнологічних компаній. 45% російських технологій залежать від деталей, які надходили з Європи, тепер цей імпорт припинився. Дві третини цивільних російських літаків вже не можуть здійматися у повітря, бо наші санкції не дають можливості отримувати запчастини, яких вони потребують», — розповів дипломат.

Він нагадав про створений на базі Європейської служби зовнішньої діяльності механізм обміну даними, за допомогою якого здійснюється координація запитів України зокрема і на постачання зброї.

«Ми, разом із США та іншими партнерами намагаємося виконати ці запити», — підкреслив Боррель.

Він додав, що розпочатий Україною контрнаступ виявився вдалим і продемонстрував гарні результатb, проте наголосив на тому, що Владімір Путін, вочевидь, прагне ослабити підтримку України Європейським співтовариством через нагнітання ситуації в енергетичній сфері: лякаючи європейців «важкою зимою» та «замерзанням Європи».