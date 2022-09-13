Єлизавета II померла і залишила передсмертне бажання – чи його виконали?

Єлизавета II померла 8 вересня, а кілька днів до цього приймала в себе нового прем'єр-міністра Великобританії Ліз Трасс. Стало відомо, яке у Її Величності було передсмертне бажання, і чи здійснили його члени королівської сім'ї.

Так хотіла королева: стало відомо передсмертне бажання Єлизавети ІІ

Враховуючи, що план дій на випадок смерті королеви Єлизавети II був розроблений багато років, тому, вона, звичайно, як і будь-яка інша бабуся, мала свої особисті бажання щодо свого похорону.

Перевезення тіла Її Величності з Балморалу, де на момент смерті була королева, до Лондона пройде у кілька етапів.

Так хотіла королева: стало відомо передсмертне бажання Єлизавети ІІ

Днями було здійснено перший – із замку Балморал до Единбургу. Похоронний кортеж супроводжувала єдина дочка Єлизавети II, принцеса Анна. А все тому, що саме так того хотіла королева. Принцеса Роялті буде поруч із покійним монархом і під час перельоту з Единбурга до Лондона.

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72-річна принцеса Анна була єдиною з членів королівського сімейства, хто був поряд з Її Величністю на момент смерті. Решта родичів прибули, коли королеви вже не стало.

Так хотіла королева: стало відомо передсмертне бажання Єлизавети ІІ

Варто зазначити, що Ганна вже котрий рік є однією з найпрацьовитіших монарших осіб, відвідуючи найбільшу кількість громадських заходів. Після смерті дорогої матері принцеса стала довіреною особою свого старшого брата Чарльза, який став королем Карлом III.

Так хотіла королева: стало відомо передсмертне бажання Єлизавети ІІ

Поховають Її Величність 19 вересня у Вестмінстерському абатстві об 11:00. Там був похований її чоловік, принц Філіп, батько король Георг і мама королева Єлизавета.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і Меган Маркл у стильному чорному вбранні здійснили рідкісний спільний вихід у світ.


Анастасия Березовская, Тудей





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