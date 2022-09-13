The Guardian: ЄС навряд чи обмежить ціну на російський газ

Проект Єврокомісії передбачає податки на надприбуток для нафтогазових компаній, інформує ZN.ua.

The Guardian: ЄС навряд чи обмежить ціну на російський газ

Виконавча влада ЄС відмовляється від ідеї обмеження ціни на російський газ, але підтримує запровадження податків на «надлишкові» прибутки енергетичних компаній, згідно з проектом, який потрапив у ЗМІ, повідомляє The Guardian.

Проект регламенту щодо «інструменту для надзвичайних ситуацій у сфері енергетики», з яким ознайомилося видання The Guardian, не передбачає обмеження ціни ні на російський, ні на імпортний газ після того, як країни ЄС не змогли домовитися про встановлення граничної ціни минулого тижня. Очікується, що ЄС запровадить податки на надприбутки енергетичних компаній, що працюють з викопним паливом, з окремим обмеженням на доходи виробників електроенергії з низьким вмістом вуглецю.

Ймовірно, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн опублікує план ЄС щодо боротьби зі зростанням цін на електроенергію, коли виступить із промовою в середу, 14 вересня.

Остаточний текст регламенту все ще може змінитися, але проект виявляє сумніви Єврокомісії щодо отримання достатньої підтримки з боку держав-членів ЄС для встановлення обмеженої ціни на російський газ, оскільки РФ перетворила постачання енергоносіїв на зброю.

Країни Європи, які імпортують великі обсяги газу з Росії, включаючи Угорщину, Словаччину та Австрію, виступили проти обмеження ціни на російський газ, оскільки вони побоюються, що Кремль заблокує усі газові потоки, занурюючи країни блоку в рецесію. Російський президент Владімір Путін вже пригрозив припинити експорт енергоресурсів до Європи, якщо такий план буде погоджено.

Близько дюжини країн, у тому числі Франція та Польща, хотіли б запровадити обмеження ціни на весь імпортований газ, що, на їхню думку, є кращим способом стримування різкого зростання цін. Єврокомісія без ентузіазму сприймає таку ідею, оскільки побоюється, що ЄС програє країнам, готовим платити більше на висококонкурентному ринку зрідженого природного газу.

Нідерланди та Данія обережно ставляться до будь-якого обмеження ціни, тоді як Німеччина побоюється, що обмеження ціни на російський газ може викликати розбіжності.

Оскільки країни-члени розділені, Єврокомісія, яка відповідає за розробку правових пропозицій ЄС, шукає кроки, які об’єднають клуб із 27 членів. Уряди ЄС значною мірою підтримують обмеження ціни на електроенергію з джерел із низьким вмістом вуглецю, таких як відновлювані джерела енергії або ядерна енергія, і передачу коштів уразливим домогосподарствам і підприємствам.

Нафтогазові компанії можуть зіштовхнутися з окремим податком на надприбуток, який називають «внеском солідарності». У документі, що просочився у ЗМІ, Єврокомісія оцінює, що у 2022 році прибутки нафтових, газових і вугільних компаній зростуть у п’ять разів. Ці «надлишкові» та «несподівані» прибутки не є результатом будь-яких економічних чи інвестиційних рішень, це наслідок «непередбачуваного розвитку подій на енергетичних ринках унаслідок війни РФ проти України». У документі не вказується ставка податку на надприбуток.

Країни ЄС також мають узгодити обов’язкову ціль щодо скорочення використання електроенергії в години пік.

Європа боролася із різким зростанням цін на газ ще до війни РФ проти України. Обмеження пропозиції посилилися через рекордно посушливе літо 2022 року, яке підвищило попит на кондиціонери, водночас зменшивши обсяги гідроенергії. До того ж, половина застарілих ядерних реакторів Франції була відключена через проблеми з безпекою, що змінило традиційну роль країни як експортера електроенергії до сусідів.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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