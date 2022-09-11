Наступна зупинка – Ростов? Мережі порадувала втеча Пушиліна з Донецька

У суботу, 10 вересня, стало відомо, що голова проросійських бойовиків Денис Пушилін на тлі успішного контрнаступу Збройних сил України, ймовірно, втік з окупованого Донецька, інформує Апостроф .

На це яскраво відреагували користувачі соцмереж, повідомляє "Апостроф".

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав у Telegram, що Пушилін терміново "передислокувався" подалі від Донецька.

Також Пушиліна висміяли перефразованою фразою "Я не хочу їхати з Криму".

Крім того, в мережі з'явилася фотожаба у вигляді "указу" Пушиліна про "складання повноважень".

Нагадали користувачі і про "хвацьку молодість" Пушиліна в МММ.

"Куди зібрався? На Ростов?", " Все зрозуміло, але...а куди Пушилін їде?", " Пушилін захопився "великим відступом". До речі, хтось може припустити, куди він їде?" , - прокоментували ситуацію користувачі.