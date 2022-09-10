Армія мародерів: окупанти під час втечі з Харківської області несли навіть сковорідки, фото

Російські окупанти продовжили свої традиції мародерства у Харківській області, як це було й в інших населених пунктах України. Звідти вони намагалися вивезти навіть іграшки, праски, фени та пательні, але так і не донесли до дому.

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко на своєму каналі у Telegram, інформує Апостроф.

"Пательні, іграшки, електроніка, ось що намагались орки вивезти з окупованих населених пунктів", - написав він.

Фото: t.me/Tsaplienko

Фото: t.me/Tsaplienko

Фото: t.me/Tsaplienko

Фото: t.me/Tsaplienko


Катерина Глянько, Апостроф





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