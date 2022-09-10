ЗСУ застали окупантів зненацька, британці повідомили добрі новини: "Українські підрозділи захопили..."

ЗСУ застали окупантів зненацька, британці повідомили добрі новини: "Українські підрозділи захопили..."

Повернення Куп'янська під контроль України стане значним ударом для росії.

Про це йдеться у звіті британських розвідників, який оприлюднило Міністерство оборони Великобританії на офіційній Twitter-сторінці 10 вересня.

Українські війська розпочали наступальні дії на півдні Харківської області 6 вересня. Передові частини на вузькому фронті просунулися до 50 км на територію, яка раніше була під контролем росії.

"Російські війська, ймовірно, були заскочені зненацька. Сектор був лише злегка утриманий, і українські підрозділи захопили або оточили кілька міст", — повідомляють британці.

При цьому російське військо навколо Ізюма стає все більш ізольованим. Також розвідники підтверджують, що українські захисники вже загрожують окупантам у Куп'янську.

українські військові, бійці ЗСУ

"Його захоплення було б значним ударом для росії, оскільки воно розташоване на шляхах постачання до лінії фронту на Донбасі", — наголосили в Міноборони Великобританії.

Також експерти додали, що оскільки українські операції також тривають у Херсоні, фронт російської оборони відчуває тиск як на північному, так і на південному флангах.

ЗСУ, техніка, звільнення, прапор України


Тарас Галушко, politeka.net





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