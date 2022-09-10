Король Чарльз ІІІ оголосив свого сина спадкоємцем трону

Чарльз III оголосив сина Вільяма, герцога Кембриджського, принцом Вельським. Його дружина Кетрін носитиме титул принцеси Вельської. Тепер Вільям стане першим спадкоємцем британського престолу після смерті, або зречення короля. Про це король заявив під час своєї першої промови.

«Мій нащадок Вільям отримає шотландський титул та приймає титул герцога Корнуольського. І також я оголошую, що дарую йому титул принца Уельського», — виголосив король Великої Британії.

Промова була записана у Блакитній вітальні Букінгемського палацу. Вона практично повністю присвячена його матері, королеві Єлизаветі ІІ.

Король заявив, що все життя Єлизавети II було наповнене служінням британським підданим.

Він нагадав, що коли його мати зійшла на трон, Британія ще відчувала на собі наслідки Другої світової війни та жила старими уявленнями про світ.

За роки її правління британське суспільство змінювалося, поєднавши у собі людей безлічі національностей і віросповідань. Змінювалися і принципи управління державою.