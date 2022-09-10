Король Чарльз ІІІ оголосив свого сина спадкоємцем трону

Тепер Вільям стане першим спадкоємцем британського престолу після чинного короля, інформує ZN.ua.

Король Чарльз ІІІ оголосив свого сина спадкоємцем трону
© instagram.com/clarencehouse

Чарльз III оголосив сина Вільяма, герцога Кембриджського, принцом Вельським. Його дружина Кетрін носитиме титул принцеси Вельської. Тепер Вільям стане першим спадкоємцем британського престолу після смерті, або зречення короля. Про це король заявив під час своєї першої промови.

«Мій нащадок Вільям отримає шотландський титул та приймає титул герцога Корнуольського. І також я оголошую, що дарую йому титул принца Уельського», — виголосив король Великої Британії.

Промова була записана у Блакитній вітальні Букінгемського палацу. Вона практично повністю присвячена його матері, королеві Єлизаветі ІІ.

Король заявив, що все життя Єлизавети II було наповнене служінням британським підданим.

Він нагадав, що коли його мати зійшла на трон, Британія ще відчувала на собі наслідки Другої світової війни та жила старими уявленнями про світ.

За роки її правління британське суспільство змінювалося, поєднавши у собі людей безлічі національностей і віросповідань. Змінювалися і принципи управління державою.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
У Москві затримано відомого пропагандиста: ЗМІ озвучили причинуУ Москві затримано відомого пропагандиста: ЗМІ озвучили причину
Блок рекламы


Похожие новости
Чарльз III офіційно став королем БританіїЧарльз III офіційно став королем Британії
Архівне фото з гопаком принца Чарльза стало хітом: як майбутній король танцював з українцямиАрхівне фото з гопаком принца Чарльза стало хітом: як майбутній король танцював з українцями
Єлизавета II померла: хто новий король, нові титули та лінія престолонаслідування королівської родиниЄлизавета II померла: хто новий король, нові титули та лінія престолонаслідування королівської родини
Харків'янка змусила маленького сина полюбити "російський світ": поліцейські знайшли антиукраїнські малюнкиХарків'янка змусила маленького сина полюбити "російський світ": поліцейські знайшли антиукраїнські малюнки
Президент Казахстану оголосив про амністію учасників січневих протестівПрезидент Казахстану оголосив про амністію учасників січневих протестів
Іран, продавши Росії безпілотники для війни, відправив свого міністра у Москву, щоб поговорити про мирІран, продавши Росії безпілотники для війни, відправив свого міністра у Москву, щоб поговорити про мир
«Титанік» Росії підійшов до свого айсберга 24 лютого — Зеленський«Титанік» Росії підійшов до свого айсберга 24 лютого — Зеленський
Джонсон оголосив про надання Україні нового великого пакету військової допомогиДжонсон оголосив про надання Україні нового великого пакету військової допомоги
Байден оголосив найбільшу в історії військову допомогу Україні від США – майже на $3 млрдБайден оголосив найбільшу в історії військову допомогу Україні від США – майже на $3 млрд
Уряд Фінляндії оголосив про скорочення видачі віз росіянам у 10 разівУряд Фінляндії оголосив про скорочення видачі віз росіянам у 10 разів
Последние новости
Подгружаем последние новости