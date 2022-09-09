Успіх ЗСУ тверезить: у Путіна згадали, що коментувати бойові дії повинні в Міноборони

"Віддуватися" за провали російських військ - робота Конашенкова, інформує ZN.ua.

Успіх ЗСУ тверезить: у Путіна згадали, що коментувати бойові дії повинні в Міноборони
© Офіційний сайт Кремля

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков відмовився коментувати ситуацію з окупаційними війська в Україні якраз тоді, коли ЗСУ досягли значних успіхів на фронті. Тепер з цими питаннями представників ЗМІ він відправляє до Міністерства оборони.

"Щодо ходу спеціальної військової операції, то це до мого колеги (офіційного представника Міноборони РФ Ігоря - ред.) Конашенкова", - цитують росЗМІ слова Пєскова.

Очевидно, він не пояснив й того, як в адміністрації Путіна реагують на те, що відбувається на фронті.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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