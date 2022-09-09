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2022-09-09
Успіх ЗСУ тверезить: у Путіна згадали, що коментувати бойові дії повинні в Міноборони
"Віддуватися" за провали російських військ - робота Конашенкова, інформує
© Офіційний сайт Кремля
Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков відмовився коментувати ситуацію з окупаційними війська в Україні якраз тоді, коли ЗСУ досягли значних успіхів на фронті. Тепер з цими питаннями
"Щодо ходу спеціальної військової операції, то це до мого колеги (офіційного представника Міноборони РФ Ігоря - ред.) Конашенкова", -
Очевидно, він не пояснив й того, як в адміністрації Путіна реагують на те, що відбувається на фронті.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua