Успіх ЗСУ тверезить: у Путіна згадали, що коментувати бойові дії повинні в Міноборони

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков відмовився коментувати ситуацію з окупаційними війська в Україні якраз тоді, коли ЗСУ досягли значних успіхів на фронті. Тепер з цими питаннями представників ЗМІ він відправляє до Міністерства оборони.

"Щодо ходу спеціальної військової операції, то це до мого колеги (офіційного представника Міноборони РФ Ігоря - ред.) Конашенкова", - цитують росЗМІ слова Пєскова.

Очевидно, він не пояснив й того, як в адміністрації Путіна реагують на те, що відбувається на фронті.