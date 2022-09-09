Черги на кордоні: Мінінфраструктури пообіцяло «тимчасово вирішити» проблему у жовтні

В Україні вже у жовтні цього року може розпочати роботу електронна черга для перетину кордону. Про деталі проекту розповів на брифінгу заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм. Однак, за його словами, електронна черга не зможе остаточно вирішити проблему черг на кордоні.

«Це питання може вирішити електронна черга. Вона робитиметься на базі Міністерства інфраструктури. Цього тижня ми робимо презентацію для перевізників. Сподіваюся, що електронна черга запрацює вже цього жовтня. Вона буде абсолютно безкоштовною, і ніхто не стоятиме вздовж дороги в чергах. Але питання, що люди не стоятимуть, може тимчасово вирішитися», — сказав Найєм.

Він заявив, що у довгостроковій перспективі потрібно будувати сервісну зону. При цьому додав: «Сервісна зона біля Ягодину є і її потрібно просто вводити».

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков також додав, що взагалі з початку війни капітальні витрати по всій країні було зупинено, якщо вони не стосувалися якихось оборонних завдань.

Проте уряд надав кошти на добудову пункту пропуску на кордоні з Румунією та «Краковець».

Зараз у планах будівництво багатьох прикордонних пунктів для того, щоб покращити ситуацію на кордоні з чергами.