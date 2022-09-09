Розплата за Іловайськ: окупанти зазнали величезних втрат при втечі з Балаклії, відео

При втечі з Балаклії в Харківській області російські окупанти втратили дуже багато живої сили та техніки.

Подробиці феєричного відступу росіян з'являються у мережі, інформує Апостроф.

Український журналіст Денис Казанський опублікував промовисте фото, на якому два бійці ЗСУ "селфяться" на тлі "орка", що лежить на землі.

"Тепер уже можна! Балаклія – це Україна!", – підписано кадр.

Крім того, у Балаклії в окупантів дуже великі втрати. Росіяни драпали так швидко, що кидали тіла загиблих товаришів по службі.

Обережно, жорсткі кадри! 18+


Розгром російської армії в Балаклії став розплатою за Іловайськ у 2014 році, зазначає журналіст, додаючи, що на дорогах в окрузі скрізь розбита та покинута техніка окупантів.


Ще один український журналіст Анатолій Цаплієнко повідомляє , що росіяни намагалися втекти, але на дорозі їх зустріла засідка українських бійців. Чим усе закінчилося, можна побачити відео.



Олексій Руденко, Апостроф





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти обстріляли центр Харкова, було не менше 7 прильотів: фото та відеоОкупанти обстріляли центр Харкова, було не менше 7 прильотів: фото та відео
Учора Росія втратила на фронті 650 військових та багато техніки: Генштаб озвучив деталіУчора Росія втратила на фронті 650 військових та багато техніки: Генштаб озвучив деталі
Як у різних країнах світу вшанували Єлизавету II: фото та відеоЯк у різних країнах світу вшанували Єлизавету II: фото та відео
Мінус ворожа "пташка" та 650 окупантів за добу: Росія продовжує зазнавати величезних втратМінус ворожа "пташка" та 650 окупантів за добу: Росія продовжує зазнавати величезних втрат
Все на своїх місцях — Зеленський опублікував відео звільненої БалакліїВсе на своїх місцях — Зеленський опублікував відео звільненої Балаклії
Окупанти депортують у Росію жінок і дітей із селища на ХарківщиніОкупанти депортують у Росію жінок і дітей із селища на Харківщині
В InformNapalm розповіли, де російські війська зазнали найбільшої поразки від 24 лютогоВ InformNapalm розповіли, де російські війська зазнали найбільшої поразки від 24 лютого
Окупанти цілеспрямовано руйнують електромережу на ДніпропетровщиніОкупанти цілеспрямовано руйнують електромережу на Дніпропетровщині
У Криму люди влаштували масовий бунт: фото, відео та всі подробиціУ Криму люди влаштували масовий бунт: фото, відео та всі подробиці
ЗСУ продовжують наступ на Харківщині - у полон взято підполковника: відеоЗСУ продовжують наступ на Харківщині - у полон взято підполковника: відео
Последние новости
Подгружаем последние новости