Розплата за Іловайськ: окупанти зазнали величезних втрат при втечі з Балаклії, відео

При втечі з Балаклії в Харківській області російські окупанти втратили дуже багато живої сили та техніки.

Подробиці феєричного відступу росіян з'являються у мережі, інформує Апостроф .

Український журналіст Денис Казанський опублікував промовисте фото, на якому два бійці ЗСУ "селфяться" на тлі "орка", що лежить на землі.

"Тепер уже можна! Балаклія – це Україна!", – підписано кадр.

Крім того, у Балаклії в окупантів дуже великі втрати. Росіяни драпали так швидко, що кидали тіла загиблих товаришів по службі.

Обережно, жорсткі кадри! 18+

Розгром російської армії в Балаклії став розплатою за Іловайськ у 2014 році, зазначає журналіст, додаючи, що на дорогах в окрузі скрізь розбита та покинута техніка окупантів.

Ще один український журналіст Анатолій Цаплієнко повідомляє , що росіяни намагалися втекти, але на дорозі їх зустріла засідка українських бійців. Чим усе закінчилося, можна побачити відео.