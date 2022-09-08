Мобілізація в Україні: Кабмін востаннє продовжив відстрочки для військовозобов'язаних

Відстрочки від військової служби продовжено на два місяці, інформує ZN.ua.

Мобілізація в Україні: Кабмін востаннє продовжив відстрочки для військовозобов'язаних
© Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Кабмін на вчорашньому засіданні своїм рішенням продовжив відстрочку від мобілізації на два місяці для військовозобов'язаних фахівців. Це викликано тим, що у вересні-жовтні закінчуються відстрочки, які отримали тисячі фахівців на початку війни, повідомляє прес-центр Міністерства економіки.

При цьому в міністерстві уточнили, що рішення про продовження відстрочки від військової служби може бути ухвалене лише один раз.

Крім того, Кабмін дозволив підприємствам та установам надавати військовозобов'язаному працівнику та візувати виписку з наказу Мінекономіки про відстрочку. Це має знизити навантаження на органи держвлади, які раніше мали такі повноваження.

"Рішення уряду дозволяє забезпечити постійну та ефективну роботу органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій", – прокоментувала міністр економіки Юлія Свириденко.


Олена Середа, ZN.ua





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