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2022-09-06
Війська РФ завдали ракетних ударів по Комишувасі Запорізької області
Окупанти пошкодили, зокрема, й багатоквартирні будинки, інформує
Російська армія пізно ввечері 5 вересня здійснила ракетний обстріл селища Комишуваха Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у
Згідно з повідомленням, загарбники, ймовірно, випустили по населеному пункту чотири ракети. Поки вдалося виявити місця влучень трьох.
Зокрема, одна з ворожих ракет вдарила посеред вулиці.
“Внаслідок обстрілу постраждали багатоквартирні будинки. Потужна вибухова хвиля вибила більшість вікон. На щастя, поранених та загиблих немає”, – розповів Старух.
Максим Царук, ZN.ua