Війська РФ завдали ракетних ударів по Комишувасі Запорізької області

Окупанти пошкодили, зокрема, й багатоквартирні будинки, інформує ZN.ua.

Російська армія пізно ввечері 5 вересня здійснила ракетний обстріл селища Комишуваха Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

Згідно з повідомленням, загарбники, ймовірно, випустили по населеному пункту чотири ракети. Поки вдалося виявити місця влучень трьох.

Зокрема, одна з ворожих ракет вдарила посеред вулиці.

“Внаслідок обстрілу постраждали багатоквартирні будинки. Потужна вибухова хвиля вибила більшість вікон. На щастя, поранених та загиблих немає”, – розповів Старух.


Максим Царук, ZN.ua





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