Війська РФ завдали ракетних ударів по Комишувасі Запорізької області

Російська армія пізно ввечері 5 вересня здійснила ракетний обстріл селища Комишуваха Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram .

Згідно з повідомленням, загарбники, ймовірно, випустили по населеному пункту чотири ракети. Поки вдалося виявити місця влучень трьох.

Зокрема, одна з ворожих ракет вдарила посеред вулиці.

“Внаслідок обстрілу постраждали багатоквартирні будинки. Потужна вибухова хвиля вибила більшість вікон. На щастя, поранених та загиблих немає”, – розповів Старух.