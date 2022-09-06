Більше, ніж витрачено на війну: скільки заробила росія на продажі енергоресурсів за півроку

Більше, ніж витрачено на війну: скільки заробила росія на продажі енергоресурсів за півроку

Російська федерація за пів року війни в Україні заробила на продажі енергоресурсів приблизно €158 мільярдів. Це більше, ніж вона витрачає на війну.

Про це йдеться у звіті фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря.

За даними дослідження, дохід росії з 24 лютого до 24 серпня становив приблизно €158 мільярдів. Водночас вартість війни за цей же період оцінюють ув €100 мільярдів.

Найбільше енергоресурсів у росії купував Європейський Союз. Загалом там заплатити рф близько €85 мільярдів. На другому місці Китай, від якого рф отримала €35 мільярдів.

комуналка, тарифи, ЖКГ, газ

У самому ж Євросоюзі найбільше російські енергоресурси купує Німеччина. Лише від німців російський бюджет отримав €19 мільярдів.

Аналітик CREA Лаурі Міллівірта пояснив, що Росія «досі отримує рекордні прибутки» від продажу енергоресурсів, попри падіння обсягів експорту.

«Щоб боротися із цим, уряди повинні запровадити тарифи або обмеження цін на імпорт з росії та прискорити заходи з енергозбереження», — наполягає він.

путин, газпром-1


Алексей Ионов, politeka.net





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