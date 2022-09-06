ЗСУ знищили міст та переправу під Херсоном: фото та карта

ЗСУ продовжують наступати на Херсонщині - вони знищили Дар’ївський міст та потопили понтонну переправу.

Про це повідомив Оперативний ЗСУ, інформує Апостроф.

Інцидент стався у вівторок, 6 вересня. Окрім переправи на мосту, вдалося також знищити об'єкт поряд з Каховською ГЕС.

Варто зазначити, що по Дар’ївському мосту через річку Інгулець у селі Дар'ївка українські військові уже завдавали удару з РСЗВ HIMARS 23 липня. Тоді в об'єкт влучило сім снарядів.

Порівняння супутникових знімків Planet.com, зроблених 30 липня та 5 вересня, показує, що внаслідок українських ударів по російській військовій інфраструктурі в Дар'ївці було зруйновано понтонний міст, будівлю біля річкового причалу, який використовувався для відправки заготовленого зерна, а також частина будівель на обладнаному поряд військовому полігоні. На знімках також видно пошкодження мосту через річку Інгулець внаслідок українських ударів, завданих ще 5 серпня, через які російським військовим і довелося будувати тут понтонний міст.

Як повідомляв "Апостроф", 20 липня Збройні сили України завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсонській області. У ньому з'явилося кілька отворів.


Марія Швець, Апостроф





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