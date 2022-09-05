ЄС наголошує на необхідності завершення відбору нового директора НАБУ

В Раді асоціації Україна-ЄС наголосили на необхідності завершення відбору нового директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та реформи Конституційного суду (КСУ). Про це йдеться у спільному прес-релізі за підсумками 8-го засідання Ради асоціації між ЄС та Україною.

"Рада асоціації вітала кроки, які Україна зробила досі щодо реформ у сфері боротьби з корупцією, боротьби з шахрайством, відмиванням грошей та верховенства права, а також закликала Україну докладати подальших зусиль у цих сферах", - йдеться у прес-релізі.

Для Євросоюзу першочерговим є забезпечення незалежності, ефективності та сталості антикорупційної інституційної бази. Україні також потрібно уникнути політизації роботи всіх правоохоронних органів.

Також Рада асоціації привітала основні кроки, зроблені Україною на шляху комплексної реформи судової системи у 2021 році та призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Продовженням антикорупційних реформ має стати завершення відбору нового директора Національного антикорупційного бюро України та реформи Конституційного суду України. І особливо важливим є чіткий та прозорий конкурсний процес відбору суддів.