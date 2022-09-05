Законопроєкт «слуг народу» щодо НАБУ пройшов комітет: експерт називає можливі сценарії розвитку подій

Сьогодні Комітет з питань організації державної влади рекомендував парламенту прийняти законопроєкт №7654, який може стати підставою для зриву конкурсу на директора НАБУ.

Законопроєкт народного депутата Андрія Клочка містить бомби уповільненої дії, покликані знищити незалежність ключового антикорупційного органу, пояснює голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін у статті «Законопроєкт Клочка про НАБУ — підготовка до безкарного розкрадання міжнародної допомоги Україні».

Так, у тексті зазначено нові вимоги до кандидатів на посаду директора НАБУ. 22 серпня своє перше засідання провела комісія з відбору директора НАБУ. Конкурс мав ось-ось розпочатись, однак тепер на рішення комісії прямо впливає законопроєкт Клочка.

«Оскільки в законопроєкті є нові вимоги до кандидатів на посаду директора НАБУ, розпочинати прийом документів від кандидатів зараз немає сенсу, адже якщо закон ухвалять, конкурс доведеться оголошувати спочатку», - пише Шабунін.

Автор припускає, що інтерес до антикорупційного органу в депутата з’явився разом із внесенням у ЄРДР справи щодо його ймовірного незаконного збагачення. Адже у жовтні 2021 року Клочко підтримав новий закон про НАБУ і не вимагав будь-яких правок до нього.

Події можуть розвиватися за двома сценаріями, прогнозує Шабунін.

Законопроєкт цього тижня вносять до зали на голосування в першому читанні, і конкурс зависає в повітрі на кілька місяців – до моменту підпису президента. Законопроєкт лежатиме в Раді і буде вийнятий із рукава, коли конкурс уже наближатиметься до фіналу, а на посаду претендуватиме гідний і незалежний кандидат.

«Обидва сценарії означають фактичну відсутність керівника в основної антикорупційної інституції та затягування виконання Україною умов збереження статусу кандидата до ЄС», - пояснює він.