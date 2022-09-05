Шольц: контакт з українськими друзями зараз важливіший, ніж будь-коли

Федеральний канцлер готовий розпочати планування реконструкції зруйнованої війною України, інформує ZN.ua.

Шольц: контакт з українськими друзями зараз важливіший, ніж будь-коли

Контакт з нашими друзями в Україні важливіший, ніж будь-коли.

Таке повідомлення опублікував у Twitter канцлер ФРН Олаф Шольц за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ України Денисом Шмигалем, який був із візитом у Німеччині.

"Я радий, що Денис Шмигаль був сьогодні в Берліні. Ми не послабимо підтримку України. І зараз ми маємо разом розпочати планувати реконструкцію", — констатував він про повідомлення.

Раніше, 25 серпня, Шольц у своєму твітті повідомив наступне: "Яскравим прикладом нашої підтримки України є навчання Збройних Сил України. Ми доставляємо 30 таких необхідних "Гепардів ". Половина вже є. Це вагомий внесок у боротьбу за свободу України".

Сьогодні глава українського МЗС був з візитом у Берліні, де мав зустрічі з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмайєром, федеральним канцлером Олафом Шольцем, лідерами парламентських фракцій Бундестагу,


Юлія Мельничук, ZN.ua





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