Україна очікує транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 5 млрд євро - Шмигаль

Серйозним елементом підтримки України у війні стала фінансова допомога міжнародних партнерів. Наступний транш макрофінансової допомоги Україна очікує на цьому тижні. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами кошти, між іншим буде направлено на безпроблемне проходження опалювального сезону. Гроші очікуються вже на цьому тижні.

«Цього тижня ми очікуємо черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 5 млрд євро. Це допоможе забезпечити стійкість нашої економіки, підтримку армії та проходження опалювального сезону», - зазначив Шмигаль під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.