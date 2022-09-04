ЗСУ під Слов'янськом перейшли у контрнаступ та звільнили населений пункт

Сьогодні, 4 вересня, українські військові під час контрнаступальної операції визволили від російських окупантів стратегічно важливе село Озерне в Донецькій області, інформує Апостроф .

Про це повідомили в "Оперативний ЗСУ".

Бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном103-ї бригади територіальної оборони деокупували населений пункт Озерне, що розташоване в 32 кілометрах на схід від Слов'янська.

"Ми показали Росгвардії, куди їм треба йти і за яким кораблем. Звільняємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!" - сказав військовий у своєму зверненні.

Населений пункт Озерне в Донецькій області важливий для Збройних Сил України, адже з нього відкривається шлях на залізничний вузол у Лимані. До того ж звільнення Озерного створює плацдарм на березі Сіверського Дінця, який дає можливість українським військовим розвивати контрнаступ.

На мапі видно, що Озерне розташоване на протилежному березі від Сіверська (місто на адмінкордоні Донецької і Луганської областей). Найближчий населений пункт, який до цього був під контролем ЗСУ - Крива Лука - знаходиться на іншому березі Сіверського Дінця, тому варто почекати на деталі успішної операції з переправленням через річку.