Завербуй друга на війну в Україні: у Росії наживаються на "гарматному м'ясі"

В РФ почали активно закликати приєднатися до "спецоперації" в Україні - обіцяють відправити у будь-які підрозділи РФ, називаючи рашистів справжніми "мужиками", інформує Апостроф.

Скрін оголошення опублікували в одному із Telegram-каналів.

Так, мережею ширяться повідомлення, подібні до мережевого маркетингу, де росіян закликають взяти участь у війні в Україні. Ймовірно, ці люди навіть отримують відсоток за кожного залученого "вояку".

"Хто хоче і бажає їхати в зону спеціальної військової операції Росії в Україні, пишіть в особисті, відправлю до будь-якого підрозділу армії Росії, армій ДНР і ЛНР, і ПВК Редут і Вагнер. Це війна російського світу і туди потрібно з'їздити кожному мужику з Росії та допомогти наскільки можна нашим силам!", - йдеться в повідомленні.


Марія Швець, Апостроф





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