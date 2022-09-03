ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" у Донецькій області

Українські захисники у суботу, 3 вересня знишили черговий російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" у Донецькій області, інформує командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

"3 вересня Повітряні Сили Збройних сил України продовжують знищувати окупанта в повітрі. Близько 10.30 в Донецькій області зенітними ракетними підрозділами знищений черговий вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор" і безпілотний літальний апарат "Форпост", - йдеться в повідомленні.