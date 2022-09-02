Українські бійці ліквідували ворожий літак Су-25 на Херсонщині

Також ЗСУ знищили ще один склад боєприпасів РФ і кілька одиниць техніки окупантів, інформує ZN.ua.

Українські бійці ліквідували ворожий літак Су-25 на Херсонщині
© Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Захисники України ліквідували російський штурмовик Су-25, завдавши йому пошкоджень у четверг, 1 вересня, над районом села Сухий Ставок Херсонської області. Інформацію підтвердило оперативне командування "Південь" Збройних Сил України у Facebook.

«Ушкоджений вчора в районі Сухого Ставку літак Су-25 підтверджено виведений зі складу ворожих сил», – йдеться в повідомленні.

Крім того, наші ракетно-артилерійські підрозділи завдали результативних ударів по ворожій паромній переправі біля села Львове, а також по двох районах скупчення сил і засобів РФ.

У «Півдні» вже з’ясували, що агресор втратив 37 своїх солдатів, три танки, чотири гаубиці «Мста-Б», реактивну систему залпового вогню «Град», склад боєприпасів у Бериславському районі на Херсонщині та десять одиниць автомобільної броньованої техніки.

Також над територією Миколаївської області українськими воїнами було збито розвідувальний безпілотник загарбників, що намагався зібрати дані про остановку на Одещині.


Максим Царук, ZN.ua





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