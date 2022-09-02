Українські бійці ліквідували ворожий літак Су-25 на Херсонщині

Захисники України ліквідували російський штурмовик Су-25, завдавши йому пошкоджень у четверг, 1 вересня, над районом села Сухий Ставок Херсонської області. Інформацію підтвердило оперативне командування "Південь" Збройних Сил України у Facebook .

«Ушкоджений вчора в районі Сухого Ставку літак Су-25 підтверджено виведений зі складу ворожих сил», – йдеться в повідомленні.

Крім того, наші ракетно-артилерійські підрозділи завдали результативних ударів по ворожій паромній переправі біля села Львове, а також по двох районах скупчення сил і засобів РФ .

У «Півдні» вже з’ясували, що агресор втратив 37 своїх солдатів, три танки, чотири гаубиці «Мста-Б», реактивну систему залпового вогню «Град», склад боєприпасів у Бериславському районі на Херсонщині та десять одиниць автомобільної броньованої техніки.

Також над територією Миколаївської області українськими воїнами було збито розвідувальний безпілотник загарбників, що намагався зібрати дані про остановку на Одещині.