Російські військові навчання не готують армію до складних операцій — британська розвідка

Військові дії Росії в Україні показали, що російські військово-стратегічні навчання, такі як «Восток», які РФ цьогоріч планує показово провести восени, не підтримують здатність військових проводити широкомасштабні, складні операції, вважають аналітики Міністерства оборони Великої Британії.

В британській розвідці вказують, що поки на півдні України тривають запеклі бої, 1 вересня Міноборони РФ заявило, що військові розпочали щорічні Спільні стратегічні навчання «Восток 22», які вважаються кульмінацію року військової підготовки.

Публічно анонсовано, що участь у навчаннях візьме 50 000 військових, однак малоймовірно, що цього року в навчаннях буде активно задіяно більше 15 000 військовослужбовців. Це близько 20% сил, які брали участь в останніх навчаннях «Восток» у 2018 році.

«Подібні заходи мають щільний сценарій, не заохочують до ініціативи та спрямовані насамперед на те, щоб справити враження на російських лідерів та міжнародну аудиторію.», - аналізують ефективність таких навчань у британській розвідці.