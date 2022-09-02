Російські військові навчання не готують армію до складних операцій — британська розвідка

Попри війну і втрати, РФ анонсувала проведення восени «масштабних військових навчань», інформує ZN.ua.

Російські військові навчання не готують армію до складних операцій — британська розвідка
© Міноборони РФ

Військові дії Росії в Україні показали, що російські військово-стратегічні навчання, такі як «Восток», які РФ цьогоріч планує показово провести восени, не підтримують здатність військових проводити широкомасштабні, складні операції, вважають аналітики Міністерства оборони Великої Британії.

В британській розвідці вказують, що поки на півдні України тривають запеклі бої, 1 вересня Міноборони РФ заявило, що військові розпочали щорічні Спільні стратегічні навчання «Восток 22», які вважаються кульмінацію року військової підготовки.

Публічно анонсовано, що участь у навчаннях візьме 50 000 військових, однак малоймовірно, що цього року в навчаннях буде активно задіяно більше 15 000 військовослужбовців. Це близько 20% сил, які брали участь в останніх навчаннях «Восток» у 2018 році.

«Подібні заходи мають щільний сценарій, не заохочують до ініціативи та спрямовані насамперед на те, щоб справити враження на російських лідерів та міжнародну аудиторію.», - аналізують ефективність таких навчань у британській розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 September 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/wvJSvvSkuV

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/Y4Lx6QbYuG

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) September 2, 2022


Ірина Знась, ZN.ua





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