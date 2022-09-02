Комендантська година, що і для кого змінилося з 1 вересня: "Введені в дію..."

З першого вересня поточного року були введені в дію спецперепустки нового формату.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Підкреслюється, що таке рішення було прийняте через підробку документів та порушенням порядку пересування під час дії комендантської години.

«Саме тому нові перепустки матимуть складнішу систему захисту», - наголошують в КМВА.

У Комендатурі міста підкреслюють, що цивільні особи, громадські організації, благодійні фонди, спілки, об’єднання, групи – зазначеними перепустками забезпечуватися не будуть.

«Містян просять дотримуватися правил комендантської години та режиму світломаскування. Нагадуємо, що комендантська година в Києві триває із 23:00 до 05:00. А закладам громадського харчування дозволено працювати до 22.00», - зазначається також в повідомленні.

Також була названа причина такої ситуації.