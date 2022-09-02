Галущенко відповів на пропозицію США зупинити Запорізьку АЕС заради безпеки

Поки на станції залишається ядерне паливо, об’єкт не буде безпечним, інформує ZN.ua.

Галущенко відповів на пропозицію США зупинити Запорізьку АЕС заради безпеки
© Дмитро Рясний/epravda

Захоплена й обстрілювана росіянами Запорізька АЕС, навіть у зупиненому стані, становитиме загрозу, наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко в етері національного телемарафону.

«Якщо станція не працює і не видає електроенергію, але на ній перебуває ядерний матеріал, а це очевидно, він перебуває в активній зоні і в басейнах витримки, і в сховищі відпрацьованого ядерного палива. То поки там є ядерний матеріал, є ядерна небезпека», - зазначив він.

Нагадаємо, 29 серпня речник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі запропонував у короткостроковій перспективі контрольовано заглушити атомні реактори на ЗАЕС, щоб унеможливити ядерну катастрофу.

«Контрольоване відключення ядерних реакторів ЗАЕС буде найбільш безпечним і найменш ризикованим варіантом дій у короткостроковій перспективі», - сказав тоді Кірбі.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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