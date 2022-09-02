Галущенко відповів на пропозицію США зупинити Запорізьку АЕС заради безпеки

Захоплена й обстрілювана росіянами Запорізька АЕС, навіть у зупиненому стані, становитиме загрозу, наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко в етері національного телемарафону.

«Якщо станція не працює і не видає електроенергію, але на ній перебуває ядерний матеріал, а це очевидно, він перебуває в активній зоні і в басейнах витримки, і в сховищі відпрацьованого ядерного палива. То поки там є ядерний матеріал, є ядерна небезпека», - зазначив він.

Нагадаємо, 29 серпня речник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі запропонував у короткостроковій перспективі контрольовано заглушити атомні реактори на ЗАЕС, щоб унеможливити ядерну катастрофу.

«Контрольоване відключення ядерних реакторів ЗАЕС буде найбільш безпечним і найменш ризикованим варіантом дій у короткостроковій перспективі», - сказав тоді Кірбі.