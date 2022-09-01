Суміщають посади, самі себе оцінюють та виписують собі премії: НАЗК склало сім протоколів на чиновників

Національне агентство з питань запобігання корупції склало сім адміністративних протоколів на посадовців через конфлікт інтересів та ненадання інформації. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

За повідомленням агентства протоколи склали на наступних порушників:

Заступник Міністра економіки України Олександр Грибан – одночасно працює на державній посаді та входить до складу виконавчих органів низки прибуткових підприємств.

Заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ольга Горб – не надала до агенції інформацію про гуманітарну допомогу військовій адміністрації.

Заступник начальника управління – начальник відділу Закарпатської митниці Держмитслужби Ігор Олійник – сам себе оцінив відповідно до ключових показники ефективності (KPI) і встановив собі відповідну надбавку.

Голова Тячівської районної ради Закарпатської області Юрій Берінде – протягом року сам собі виписував премії.

Голова Тернопільської районної ради Віктор Козорог – сам собі виплатив матеріальну допомогу.

Заступник начальника управління з питань праці – начальник відділу Головного управління Держпраці в Запорізькій області Ольга Давиденко – власноруч оцінила свої знання як інспектора праці.

Начальник відділу Головного управління Держпраці в Запорізькій області Олена Діліон – сама оцінила свої фахові здібності як інспектора праці.