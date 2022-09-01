Ізраїль завдає ударів по аеропорту Алеппо в Сирії

Вдарили по складах із іранськими ракетами.

Ізраїль завдає ударів по аеропорту Алеппо в Сирії
© Агентство Анадолу

Ізраїль завдав ракетного удару по аеропорту сирійського міста Алеппо. Про це з посиланням на сирійські державні ЗМІ повідомляє Ассошіейтед Прес. Про жертви не повідомляється.

Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Великій Британії організація, що спостерігає за війною опозиції, повідомила у своїй заяві, що Ізраїль випустив чотири ракети, націлені на злітно-посадкову смугу міжнародного аеропорту Алеппо та склади навколо нього. Група припустила, що на складах, ймовірно, була партія іранських ракет.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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