Викрадення, зґвалтування та "газові камери": що творять окупанти з персоналом ЗАЕС та їх близькими

Персонал найбільшої атомної станції Європи, куди має потрапити Місія Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ), знаходиться в заручниках російських окупантів, піддаються тортурам та вбивствам.

Про це у Facebook повідомила експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна після спілкування із працівником ЗАЕС з Енергодару, інформує Апостроф .

Стало відомо про численні побиття, катування током і газом, зґвалтування жінок та відрізання геніталій чоловікам. Окупанти створили катівню у центрі міста - у відділі поліції та пожежній частині.

У своєму зверненні Європейський Інститут Чорнобиля вимагає від відповідних структур ООН , Червоного хреста, ОБСЄ негайно відвідати ці катівні та повідомити місію МАГАТЕ про катування працівників атомної галузі. Представники міжнародної комісії під час візиту на ЗАЕС мають усвідомлювати, що весь світ знає про те, що вони знають про катування та вбивства мирного населення на ЗАЕС російськими загарбниками за сприянням працівників Росатому.

У свою чергу, Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що співробітники станції зазнають нищівних репресій. Частина працівників, яких окупанти вважають недостатньо "благонадійними", зникли. Їхня доля та поточне місцезнаходження невідомі.

Частина співробітників, які з різних причин погодились на співпрацю з окупантами та спеціально підготовлена "масовка" мають створити у членів Місії враження повної підтримки місцевими мешканцями дій окупантів. З ними працюють російські технологи для відпрацювання сценарію та створення необхідної для кремля "картинки", інформують у ГУР МОУ.

У відомстві закликали світову спільноту, всі авторитетні міжнародні організації та уряди сприяти ефективній та об’єктивній роботі Місії МАГАТЕ на ЗАЕС. В ході її роботи мають бути з’ясовані всі обставини, що призвели до виникнення небезпечної ситуації, яка здатна призвести до аварії на ядерному об’єкті. Місія МАГАТЕ на станції має завершитися створенням постійного представництва організації на ЗАЕС.

Окрім того, територія станції повинна бути негайно демілітаризована. Після чого буде створено 10-кілометрову зону безпеки та захищений транспортний коридор, яким до ЗАЕС доставлятимуться необхідне обладнання та спеціалісти, підкреслили в українській розвідці.