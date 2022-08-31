Горбачов був злочинцем — міністр Анушаускас

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що останній президент СРСР Міхаїл Горбачов був злочинцем. Про це глава відомства написав на своїй сторінці в Фейсбук , аргументуючи свої слова тим, що саме Горбачов віддав наказ про жорстоке придушення мирних протестів у Вільнюсі та інших містах.

"Він був злочинцем, який наказав про жорстоке придушення мирних протестів у Вільнюсі, Тбілісі, Алма-Аті, Баку та інших містах. Покаяння не було. Такі спогади, хоча про мертвих говорять або добре, або ніяк. Ну, не цього разу. Єдиний плюс у тому, що він підписав капітуляцію Радянського Союзу", - написав Анушаускас.