Горбачов був злочинцем — міністр Анушаускас

Єдиний плюс його роботи - підписання капітуляції Радянського Союзу, інформує ZN.ua.

Горбачов був злочинцем — міністр Анушаускас
© ilgazetesi.com.tr

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що останній президент СРСР Міхаїл Горбачов був злочинцем. Про це глава відомства написав на своїй сторінці в Фейсбук, аргументуючи свої слова тим, що саме Горбачов віддав наказ про жорстоке придушення мирних протестів у Вільнюсі та інших містах.

"Він був злочинцем, який наказав про жорстоке придушення мирних протестів у Вільнюсі, Тбілісі, Алма-Аті, Баку та інших містах. Покаяння не було. Такі спогади, хоча про мертвих говорять або добре, або ніяк. Ну, не цього разу. Єдиний плюс у тому, що він підписав капітуляцію Радянського Союзу", - написав Анушаускас.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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