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2022-08-31
Горбачов був злочинцем — міністр Анушаускас
Єдиний плюс його роботи - підписання капітуляції Радянського Союзу, інформує
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Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що останній президент СРСР Міхаїл Горбачов був злочинцем. Про це глава відомства написав на своїй
"Він був злочинцем, який наказав про жорстоке придушення мирних протестів у Вільнюсі, Тбілісі, Алма-Аті, Баку та інших містах. Покаяння не було. Такі спогади, хоча про мертвих говорять або добре, або ніяк. Ну, не цього разу. Єдиний плюс у тому, що він підписав капітуляцію Радянського Союзу", - написав Анушаускас.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua