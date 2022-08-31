Війська РФ з «Градів» та важкої артилерії обстріляли Нікопольський район, поранено жінку — голова Дніпропетровської ОВА

У ніч на 31 серпня війська РФ чотири рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Одна жінка отримала поранення. Також внаслідок обстрілів багато руйнувань. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Дніпропетровщина. 31 серпня. Ніч знову під російським вогнем… Під прицілом ворога був Нікопольський район. Російські окупаційні війська обстріляли його з «Градів» та важкої артилерії чотири рази за ніч», - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, загарбники двічі ударили по самому Нікополю. Внаслідок ворожих обстрілів поранена 57-річна жінка, вона госпіталізована. Стан постраждалої медики оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, російські снаряди пошкодили 12 багатоповерхівок у місті, кілька магазинів та аптек, а також коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу і культурно-спортивний комплекс.

«У Мирівській громаді минулося без постраждалих», - написав Резніченко.