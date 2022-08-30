Євросоюз передасть Україні 5,5 млн таблеток йодиду калію на випадок витоку радіації

Поставити препарат попросив український уряд.

Європейський Союз відправить Україні 5,5 мільйона таблеток йодиду калію з метою захисту населення від опромінення у випадку можливого витоку радіації. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Там пояснили, що надали нашій державі препарат, задовольнивши запит уряду України. Таблетки мають підвищити захищеність жителів поблизу тимчасово окупованої російськими військами Запорізької атомної електростанції, враховуючи ситуацію на об'єкті.

У ЄК зазначили, що поставка йодиду калію – це превентивний захід безпеки. Препарат будуть використовувати за «обмежених сценаріїв», щоб запобігти поглинанню щитовидною залозою радіоактивного йоду, інформує ZN.ua.

Згідно з повідомленням, п’ять мільйонів таблеток Україна отримає з надзвичайних резервів rescEU, а 500 тисяч від Австрії. Їх загальна вартість склала понад 500 тисяч євро.


Максим Царук, ZN.ua





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