Уряд розширив список претендентів на компенсації за розміщення переселенців

Кабінет міністрів України розширив програму компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 30 серпня.

Зокрема, в рамках програми «Прихисток» знято вікові обмеження: тепер компенсацію за надане житло для ВПО може будь-який громадянин. Таким чином розширено перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію, а також запроваджується інформаційно-аналітична система, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації.

Як повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, програму повністю фінансуватиме Товариство Червоного Хреста України.

«Це дозволить зекономити суттєві суми в держбюджеті. Крім того, ведуться перемовини щодо підвищення розміру компенсації на опалювальний період у два рази — близько 900 грн/місяць на одну особу», — зазначила вона.