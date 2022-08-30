Три облради закрили свої рішення для громадян — Чесно

До прикладу Тернопільська облрада пообіцяла відповісти на запит через п’ять днів після закінчення війни, інформує ZN.ua.

Три облради закрили свої рішення для громадян — Чесно
© Голос України

Три обласні ради та одна міська не публікують рішення сесій на сайтах та забороняють журналістам та громадськості відвідувати засідання, аргументуючи це карантинними обмеженнями через COVID-19. Мова йде про облради Одеської, Тернопільської та Полтавської областей, та міську раду Полтави, повідомляє Рух «Чесно».

Аналітики громадської організації провели моніторинг та виявив, що деякі засідання місцевих рад проводяться в закритому режимі й без анонсування для громадськості та журналістів. В тому числі деякі органи місцевого самоврядування перестали публікувати на сайтах проєкти рішень чи результати поіменного голосування або висновки постійних комісій рад. Таким чином мешканці міст чи регіонів дізнаються про уже прийняті рішення і ніяк не можуть вплинути на ситуацію в разі незгоди із ними.

Загалом серед міських рад обласних центрів найбільш відкритою є Чернівецька міськрада, а найгірша ситуація в Івано-Франківську та Запоріжжі. Рада Києва при цьому відкрита лише наполовину.

Що стосується облрад, то на противагу міськраді Івано-Франківська облрада вийшла на перше місце і розділила його з обласною радою Львова. Водночас найзакритішою на сьогодні є рада Чернігівської області.

Водночас Тернопільська облрада навіть не відповідає на інформаційні запити — в орган заявили, що за розпорядженням голови рада надасть відповіді, як це передбачає закон, через п’ять днів… після того, як завершиться війна. Натомість Миколаївська облрада, попри зруйновану будівлю та постійні обстріли, працює майже повноцінно. Також максимально повна інформація є й на сайті Миколаївської ОР.

Якщо ж говорити про роботу Київської та Харківської облради, то вони надали відповідь лише через місяць після запиту, а обласні ради Полтавщини, Харківщини, Тернопільщини, Одещини взагалі їх проігнорували.

Нагадаємо, вже два роки діють обмеження доступу журналістів у Верховну Раду. В парламенті діє низка обмежень, які стосуються не лише відвідування законодавчого органу журналістами, а й інформації про роботу народних обранців.З початком війни також не повідомляється порядок денний засідання Верховної Ради, як і точне місце та час самого засідання.


Ірина Знась, ZN.ua





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