Гаррі Табах оцінив дії ЗСУ на фронті: «Це талант, це мистецтво, це наука, це сміливість, хоробрість»

Гаррі Табах оцінив дії ЗСУ на фронті: «Це талант, це мистецтво, це наука, це сміливість, хоробрість»

Американський військовий Гаррі Табах прокоментував рівень української армії та заявив, що вона може проводити складні операції завдяки своїй підготовці.

Про це він розповів у своєму блозі.

Насамперед експерт стверджує, що успіхи української армії на фронті та її опір – це заслуга не лише військових і генерала Залужного, а й спецслужб та цивільного населення.

«Це злагодженість, це талант, це мистецтво, це наука, це сміливість, хоробрість, лідерство насамперед, де лідери ухвалюють швидкі та грамотні рішення. Це все разом, як оркестр із різних інструментів, диригентом виступає генерал Залужний, але це майстерність і першої скрипки, і решти, щоб так злагоджено працювати», - пояснює Гаррі Табах.

За його словами, сьогодні ЗСУ та спецслужби проводять такі операції, які і справді дають фору ізраїльтянам. Крім того, зауважує військовий, це зазвичай займає дуже багато часу, тому він переконаний, що до війни готувалися і готувалися серйозно, щоби проводити такі операції з невеликою кількістю зброї.

«Б'ють чітко, б'ють далеко, б'ють по правильних цілях із мінімальною руйнацією інфраструктури чи цивільного населення. Це професійно, це складні команди з різних агенцій, які, звісно, ??напевно координують Міністерство оборони», - констатує Гаррі Табах.


user, politeka.net





Интересные новости
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Литва купить 37 дронів-камікадзе для УкраїниЛитва купить 37 дронів-камікадзе для України
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танкиСвітові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
Блок рекламы


Похожие новости
Нагородження Кошового, Пікалова і інших зірок орденами спантеличило українців: "В нас хлопці падають на фронті..."Нагородження Кошового, Пікалова і інших зірок орденами спантеличило українців: "В нас хлопці падають на фронті..."
Військовий експерт оцінив шанси РФ «повторити 24 лютого»Військовий експерт оцінив шанси РФ «повторити 24 лютого»
РФ посилила вогневий вплив, але оперативні успіхи на фронті в неї відсутні — голова Луганської ОВАРФ посилила вогневий вплив, але оперативні успіхи на фронті в неї відсутні — голова Луганської ОВА
Маасікас позитивно оцінив прогрес України у боротьбі з корупцією та призначення очільника САПМаасікас позитивно оцінив прогрес України у боротьбі з корупцією та призначення очільника САП
Україна перебирає в Росії ініціативу на фронті: хто матиме перевагу надалі – WSJУкраїна перебирає в Росії ініціативу на фронті: хто матиме перевагу надалі – WSJ
США продовжать підтримувати Україну, щоб досягти перелому на фронтіСША продовжать підтримувати Україну, щоб досягти перелому на фронті
Військовий облік жінок — заступниця міністра розповіла чи потребують ЗСУ жінок на фронтіВійськовий облік жінок — заступниця міністра розповіла чи потребують ЗСУ жінок на фронті
Найближчим часом на фронті очікують загострень — ГУРНайближчим часом на фронті очікують загострень — ГУР
Кулеба оцінив позицію Ердогана щодо війни Росії проти України: "Традиції османської дипломатії"Кулеба оцінив позицію Ердогана щодо війни Росії проти України: "Традиції османської дипломатії"
Кличко оцінив ймовірність повторного наступу на Київ та розповів, чому допустили попереднійКличко оцінив ймовірність повторного наступу на Київ та розповів, чому допустили попередній
Последние новости
Подгружаем последние новости