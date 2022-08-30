Гаррі Табах оцінив дії ЗСУ на фронті: «Це талант, це мистецтво, це наука, це сміливість, хоробрість»

Американський військовий Гаррі Табах прокоментував рівень української армії та заявив, що вона може проводити складні операції завдяки своїй підготовці.

Про це він розповів у своєму блозі .

Насамперед експерт стверджує, що успіхи української армії на фронті та її опір – це заслуга не лише військових і генерала Залужного, а й спецслужб та цивільного населення.

«Це злагодженість, це талант, це мистецтво, це наука, це сміливість, хоробрість, лідерство насамперед, де лідери ухвалюють швидкі та грамотні рішення. Це все разом, як оркестр із різних інструментів, диригентом виступає генерал Залужний, але це майстерність і першої скрипки, і решти, щоб так злагоджено працювати», - пояснює Гаррі Табах.

За його словами, сьогодні ЗСУ та спецслужби проводять такі операції, які і справді дають фору ізраїльтянам. Крім того, зауважує військовий, це зазвичай займає дуже багато часу, тому він переконаний, що до війни готувалися і готувалися серйозно, щоби проводити такі операції з невеликою кількістю зброї.

«Б'ють чітко, б'ють далеко, б'ють по правильних цілях із мінімальною руйнацією інфраструктури чи цивільного населення. Це професійно, це складні команди з різних агенцій, які, звісно, ??напевно координують Міністерство оборони», - констатує Гаррі Табах.