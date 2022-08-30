Учням окупованого Криму проводитимуть уроки про “героїв спецоперації” і вимагатимуть відеозвіти з занять

Школярам з окупованого Криму з 1 вересня розповідатимуть про «героїв «спецоперації», «друзів та ворогів російської федерації», а також про те, що «"ЛНР", "ДНР", Крим та Херсон – це росія». Відповідний «наказ» «Про організацію патріотичного виховання в установах загальної середньої освіти» виданий так званим міноствіти республіки, розіслали в навчальні заклади. Він зобов’язує місцевих вчителів в обов’язковому порядку провести уроки з «певних» тем, передає АрміяInform.

Учням початкової школи (1-4 класи) розповідатимуть про «героїв «спецоперації», учням 5-7 класів доведуть, хто ж насправді справжні «друзі та вороги російської федерації». Школярів 8-9 класів торпедуватимуть наративами, що «лнр, днр, Крим та Херсон – це росія». Ну, і власне, апогей акції – для старшокласників проведуть спеціальний урок «Є така професія – Батьківщину захищати. Про переваги контрактної служби у зс рф».