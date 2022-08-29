Зупинка спрощеного візового режиму між ЄС та РФ: дипломат назвав головні переваги

Рішення про зупинку дії спрощеного візового режиму між Євросоюзом та Росією політично є дуже вагомим, особливо напередодні зими, вважає колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Рішення про зупинку спрощення віз між Євросоюзом та РФ всім нам здається запізнілим і заслабким. Та й почитаємо, яке саме рішення прийме ЄС завтра у Празі - "чорт завжди у деталях". Але це точно крок вперед», - написав він у Facebook.

Першою перевагою колишній голова дипломатичного відомства назвав більш прискіпливе ставлення візових центрів до видачі віз та ретельнішу перевірку тих, хто її проситиме.

«По-друге, в ЄС непублічно, але майже відверто говорять, що потрібно працювати з кимось у "майбутній Росії". Очевидно, що працювати краще в ЄС, оскільки на території Росії тепер диктатура і повна зачистка. Не впевнений, що збереження видачі віз Євросоюзу допоможе, але те, що вони починають думати про Росію "після Путіна" вже прогрес», - зазначив Клімкін.

І третім плюсом він називає той момент, що рішення про візи планують прийняти напередодні осені та зими.

«В Росії так чекали, що їх боятимуться. Відсутність страху перед новими і новими санкціями - це те, що тепер як "дамоклів меч" над Росією. Світ більше її не боїться!», - резюмував Клімкін.