Загроза катастрофи на ЗАЕС: атомники показали, куди піде радіаційна хмара

В разі серйозної аварії на одному з енергоблоків Запорізькій АЕС радіаційна хмара піде за вітром на частину півдня України та південно-західні регіони РФ .

Такий прогноз дали фахівці Державної інспекції ядерного регулювання України, станом на 29 серпня 2022 року.

"За інформацією експлуатуючої організації ДП НАЕК "Енергоатом", наводимо прогноз наслідків потенційної аварії для енергоблоку №6 ЗАЕС за умовним сценарієм "повна втрата енергоживлення із руйнацією захисної оболонки", - йдеться у повідомленні.

Жителям потенційно небезпечних районів показано провести йодну профілактику, а також мінімізувати перебування на відкритій місцевості без поважних причин. На вулиці варто вдягати захисні засоби для органів дихання. Також варто подбати про герметизацію приміщення, упаковки продуктів харчування та води, документів, цінних речей, білизни.

Фото: t.me/energoatom_ua