В Зеленського розповіли, чим повинна завершиться війна РФ проти України

РФ проти України має завершитися поразкою Росії та поверненням усіх окупованих територій України, заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Ця війна має закінчитися одним шляхом: військовою поразкою Росії; поверненням територій України; трибуналом над злочинцями; початком трансформації Росії. Для цього не менше за зброю потрібна воля до перемоги", - наголосив Подоляк у Twitter.