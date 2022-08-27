В Зеленського розповіли, чим повинна завершиться війна РФ проти України

В Зеленського розповіли, чим повинна завершиться війна РФ проти України
© Офіс президента

РФ проти України має завершитися поразкою Росії та поверненням усіх окупованих територій України, заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Ця війна має закінчитися одним шляхом: військовою поразкою Росії; поверненням територій України; трибуналом над злочинцями; початком трансформації Росії. Для цього не менше за зброю потрібна воля до перемоги", - наголосив Подоляк у Twitter.


Анна Конюченко, ZN.ua





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