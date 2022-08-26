Ліве крило партії Шольца застерігає від поставок зброї в Україну та закликає до мирних переговорів з РФ

Ліве крило СДПН (Соціал-демократичної партії Німеччини) застерігає від поставок зброї в Україну. Зокрема, деякі представники партії наполягають на мирних переговорах з Росією. Про це пише SPIEGEL .

Війна РФ проти України продовжує викликати дискусії в СДПН. За інформацією видання, ліве крило партії наполягає на «дипломатичному наступі», закликаючи до «modus vivendi» — перемир’я з РФ .

Мільярди для Бундесверу, від’єднання від Росії, важке озброєння для Києва – рішення, які канцлер Олаф Шольц приймав з огляду на війну РФ проти України, для багатьох у СДПН здавалися зухвалістю, оскільки курс партії на десятиліття визначали роззброєння і політика розрядки.

Дехто в СДПН не хоче погоджуватися з тим, що тепер все має бути інакше. Представники лівого крила написали звернення під назвою «Зброя має мовчати», закликаючи до дипломатичного наступу, щоб зупинити війну.

Серед підписантів кілька депутатів Бундестагу, Європейського парламенту та федеральних земель, а також колишній прем’єр Бремена Карстен Зілінг і мер Дортмунда Томас Вестфаль.

«Продовження війни призведе лише до нових смертей і руйнувань. Нам потрібне якнайшвидше припинення вогню як відправна точка для всебічних мирних переговорів», – йдеться у зверненні.

Політики вважають, що фундаментальне поліпшення відносин з Росією можливо лише в «постпутінську еру».

«Але до того часу з російським урядом має бути знайдено modus vivendi, заснований на визнанні реалій, які вам не подобаються, що виключає подальшу ескалацію війни», - написали автори листа.

Федеральний уряд завжди виключав «продиктований Росією мир» і зазначав, що не хоче давати Києву жодних орієнтирів.

Ліве крило СДПН закликає ЄС активізувати свої дипломатичні зусилля. Автори листа вважають, що дипломатичний обмін слід активізувати з декількома країнами, «щоб залучити їх до посередницької ролі між ворогуючими сторонами», пише видання. Автори також прямо згадують Китай , який підтримує тісні зв’язки з Москвою.

У зверненні політики застерігають від поставки в Україну важкої військової техніки та вказують на загрозу ядерної війни.

«Спіраль ескалації має бути зупинена. Тому при кожній поставці зброї важливо ретельно зважувати і розглядати, де пролягає «червона лінія», яка може бути сприйнята як вступ у війну і викликати відповідну реакцію», – йдеться у листі.

Таким чином, підписанти перебувають у відкритому протиріччі з представниками партії, які прагнуть посилити військову підтримку України.

Минулого тижня, наприклад, представник СДПН Крістіан Клінк і ще двоє депутатів із коаліції закликали «значно збільшити» постачання німецької зброї до Києва. Можна припустити, що конфлікт триватиме ще довго, пише видання. Проте, на думку авторів звернення, потрібна «нова спроба глобальної політики розрядки».